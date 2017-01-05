Пенсионерка из Иркутска лишилась 40 тысяч рублей, пытаясь избавиться от порчи

Полиция Иркутска разыскивает подозреваемых, которые обманом забрали у пенсионерки 40 тысяч рублей, пообещав снять с нее порчу. Накануне днем в дежурную часть обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о хищении ее сбережений. Как выяснили полицейские, она стала жертвой двух аферисток, которые встретили её на одной из улиц города. После разговора с ними доверчивая пожилая женщина передала злоумышленницам 40 тысяч рублей якобы за избавление от болезней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

На поиски мошенниц ориентированы наружные экипажи ГИБДД, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны. Сотрудники уголовного розыска устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.