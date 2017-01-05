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09:29 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске автомобиль сбил 15-летнего пешехода

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает сайт УМВД России по Омской области.

Вечером 4 января в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. 33 Северная.

Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Карина», двигаясь по ул. 33 Северная со стороны ул. Герцена, в районе дома № 86 по ул. 4 Амурская допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход 2002 г. р. доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра медиками отпущен.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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