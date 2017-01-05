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08:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пять человек предстанут перед судом за смерть баскетболиста Нанаева

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. В суд Петропавловска передано дело баскетболиста Игоря Нанаева, который в октябре 2016 года был зверски избит возле ночного клуба, после чего скончался в больнице, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе Северо-Казахстанского областного суда.

Источник: Sputniknews.kz

В ночь со 2 на 3 октября 2016 года возле развлекательного клуба «Парк Сити» произошла стычка между посетителями заведения, в результате которой был зверски избит игрок баскетбольного клуба «Барс» Игорь Нанаев. Спортсмен был доставлен в реанимацию областной больницы в крайне тяжелом состоянии. Больше недели он находился в коме. Вечером 10 октября он скончался, не приходя в сознание.

«В Петропавловский городской суд поступило уголовное дело в отношении Кайбарова Д. Ж., Макатова Б. Ж., Аскерова Ж. Ж., Мендыбаева А. Ж., Еламана О. Ж., обвиняемых органами досудебного расследования в том, что 3 октября 2016 года, около 3 часов ночи, находясь возле ночного клуба “Парк-Сити” города Петропавловска, совершили ряд преступлений», — проинформировали в суде.

В частности, подсудимые обвиняются в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть Нанаева. Потерпевшими по делу также проходят двое молодых людей из компании Нанаева, которые тоже были избиты в ту ночь.

Главное судебное разбирательство назначено на 11 января.

Игорь Нанаев родился в 1993 году в Усть-Каменогорске. Учился в республиканском спортивном интернате, играл за многие города, в том числе прошлый сезон провел в Новосибирске. Перед началом игрового сезона 2016−2017 годов он прибыл в Петропавловск, прошел учебно-тренировочные сборы, контрольные игры, и с 1 сентября был принят в состав баскетбольного клуба «Барс» для участия в тренировочном процессе и играх Высшей лиги чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд. Тренеры прочили его в лидеры команды.

Среди подсудимых — два студента Северо-Казахстанского государственного университета и один студент колледжа.

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