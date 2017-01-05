Прокуратура проводит проверку после пропажи в Финском заливе судна
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно Monni с экипажем в составе трех человек 4 января не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области.
«Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания по факту пропажи 4 января рыболовецкого судна Monni в акватории Финского залива. Установлено, что данное судно на место стоянки в порт