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09:03 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура проводит проверку после пропажи в Финском заливе судна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находятся три человека, сообщает ведомство.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно Monni с экипажем в составе трех человек 4 января не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области.

«Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания по факту пропажи 4 января рыболовецкого судна Monni в акватории Финского залива. Установлено, что данное судно на место стоянки в порт Усть-Луга не прибыло, с экранов радиолокационных станций судно пропало, на его борту находятся три человека», — говорится в сообщении.

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