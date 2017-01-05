Во Владивостоке во время пожара в частном детском саду детей спасали через окна

Из-за чего возник и где был очаг возгорания, еще предстоит выяснить компетентным органам, однако, как рассказали очевидцы, дым валил из окон второго этажа, перекрыв выходы наружу. И если бы не случайный прохожий, то происшествие могло иметь весьма печальный исход.

Елена, очевидец: «Он увидел дым, проехал мимо машинально, но потом вернулся. Там же вывеска “Ясли-сад”… Он увидел на втором этаже дым. Крикнул воспитательнице, чтобы она бросала ему детей. Она, конечно, боялась, не хотела, но потом по одному начала детей скидывать. Пять девочек и один мальчик был. Все маленькие, в памперсах. Понятно же, что сами выйти наружу, как пишут в прессе, они не могли. Они же маленькие, в колготках, в памперсах, все закопченные. Он их ловил и в машину сажал. Потом сильно полыхнуло на первом этаже. Потом еще какие-то две машины приехали. Люди прибежали. Нашли лестницу, поставили и вытащили воспитательницу. Потом уже приехали пожарные».

К приезду пожарных уже горели стены и крыша. Огнеборцы, проведя разведку звеньями газодымозащитной службы внутри горящего дома, еще раз убедились что внутри никого нет, приступили у тушению. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Что же касается мужчины, который спас от неминуемой смерти детишек и пожелал при этом остаться инкогнито, то надеемся, что награда найдет своего героя.