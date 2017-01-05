В Омской области два человека погибли в ДТП

Предварительно известно, что 25-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» в районе деревни Терехово обгонял впереди идущую машину и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Ховером».

В результате погибли пассажиры «Субару» — 53-летний мужчина и 55-летняя женщина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя доставлены в больницу. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.