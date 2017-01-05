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09:13 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В Киеве на взятке задержали проректора Госакадемии водного транспорта

В Киеве за вымогательство и получение взятки задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Источник: Reuters

Об этом в среду, 4 января, сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева.

«Проректор требовал 25 тысяч гривен от гражданина за содействие в зачислении его на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого высшего учебного заведения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что проректора задержали сразу после получения им второй части взятки в сумме 18 тысяч гривен.

«Сведения о содеянном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжаются следственные действия», — добавляется в сообщении.

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