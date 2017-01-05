В Калининграде автомобиль пробил ограждение и вылетел на территорию раскопок у Дома Советов
Ночью в четверг, 5 января, в Калининграде произошла авария с участием легкового автомобиля.
Ночью в четверг, 5 января, в Калининграде произошла авария с участием легкового автомобиля.
Как сообщают очевидцы, машину занесло на скользкой дороге на Ленинском проспекте.
В результате транспортное средством пробило металлическое ограждение территории бывшего Королевского замка, на которой ведутся раскопки, и съехало в ров.
По предварительным данным, никто из людей серьёзно не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.