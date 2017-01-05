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10:48 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде автомобиль пробил ограждение и вылетел на территорию раскопок у Дома Советов

Ночью в четверг, 5 января, в Калининграде произошла авария с участием легкового автомобиля.

Как сообщают очевидцы, машину занесло на скользкой дороге на Ленинском проспекте.

В результате транспортное средством пробило металлическое ограждение территории бывшего Королевского замка, на которой ведутся раскопки, и съехало в ров.

По предварительным данным, никто из людей серьёзно не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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