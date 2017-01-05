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10:42 (мск), источник: НИА Самара

В Промышленном районе Самары сгорела хозяйственная постройка

4 января в Промышленном районе Самары в переулке Стационарном произошел пожар.

Горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человек личного состава и 4 единиц техники, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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