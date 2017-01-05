В США у бомбардировщика B-52 во время полета отвалился двигатель

Инцидент произошел во время тренировочного полета в районе базы ВВС «Минот» в штате Северная Дакота. Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, так как B-52 оснащен восьмью турбодвигателями TF33-P-3/103, говорится в сообщении.

Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время обломки были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы «Минот».

Эксперты выясняют причину инцидента. Военные отметили, что во время учебного полета на борту B-52 не было вооружения.

Разработанная компанией Boeing модель B-52 летает с 1952 года. Самолеты B-52 были приняты на вооружение ВВС США в 1955 году, и как ожидается, будут в эксплуатации военных примерно до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21, отмечает издание.