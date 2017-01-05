В Омске по горячим следам задержали грабителя

Через 20 минут точно так же был совершён грабёж у дома по ул. Декабристов: у 80-летней бабушки, также возвращавшейся из магазина, вырвали сумку. Однако на этот раз телефон был в кармане пальто потерпевшей, благодаря чему звонок в полицию поступил через считанные секунды.

Поиски подозреваемого завершились его задержанием поблизости от второго места преступления: он пытался спрятаться в редком кустарнике. От сумочек он успел избавиться, однако в ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли паспорт одной из потерпевших.

Задержанному 36 лет, определённого места жительства он не имеет, ранее неоднократно судим за имущественные преступления, сообщает официальный сайт полиции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

УМВД России по г. Омску напоминает номера телефонов различных операторов мобильной связи для вызова полиции:

МТС, Мегафон, Теле2 — 020, Билайн — 002.

Для экстренного вызова специальных служб с мобильного телефона также работает номер 112.

Вызов на номер 112 возможен: