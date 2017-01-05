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11:02 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре разыскивают водителя, виновного в ДТП с пострадавшей девочкой

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 января 2017 года в 16:40 часов в Кировском районе г. Самара.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством с неустановленными регистрационными номерами, следовал в поселке Зубчаниновка по ул. Александра Невского со стороны ул. Транзитная в направлении ул. Краснопресненской.

Напротив дома № 92 по ул. Александра Невского не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и врезался в снежный вал, расположенный справа по ходу движения транспортного средства. После чего водитель покинул место ДТП.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля — девочка 2006 года рождения, которая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей был поставлен диагноз «ушиб передней стенки живота».

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Самара ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228−53- 49..

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