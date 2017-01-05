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11:41 (мск), источник: Крым Press

В крымских горах спасены три человека

4 января сотрудники МЧС России и аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» дважды выезжали на помощь людям, заблудившимся в крымских горах.

В обоих случаях это были туристы, которые уйдя в поход, не смогли самостоятельно вернуться домой.

Днём спасателям сообщили, что на яйле Чатыр-Даг, в районе поляны Барсучья, травму получил симферополец. Самостоятельно передвигаться не мог, точное свое местонахождение определить также был не в состоянии. В результате поисково-спасательной операции личный состав обнаружил пострадавшего и с помощью специальных носилок эвакуировали его из горнолесной зоны к спасательному автомобилю. От госпитализации пострадавший отказался и был доставлен к месту проживания. С ним также провели разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горах, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

А уже вечером спасатели МЧС снимали с горы Авунда в районе Гурзуфа двух туристов — также симферопольцев. Они сбились с пути в районе смотровой площадки «Беседка ветров», вышли на скальный участок и не смогли вернуться обратно. В результате поисково-спасательной операции двое туристы были найдены в районе ущелья Авунда и с помощью альпинистского снаряжения пострадавшие были сняты и сопровождены к автомобилю. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. С ними провели разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горах, после чего доставили к Ялтинскому автовокзалу, — сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила безопасности в крымских горах.

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