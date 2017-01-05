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10:49 (мск), источник: Интерфакс

В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, минувшей ночью экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — рассказал он.

Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер. «Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе», — сказал источник.

Он сообщил, что в дальнейшем диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом. Однако пилоты не выходили на связь.

Удалось лишь зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, сказал источник.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Комментарии
2
А Б
Подобная практика не является чем-то новым или экстраординарным в авиации. Аналогичные сближения имели место ранее и наверняка будут повторяться и в будущем. При отсутствии негативных последствий подобных сближений подобная информация, кроме самого факта произошедшего, интереса не представляет.
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vesta
Что ответит НАТО на это заявление ? АВ, Вы, наверняка, уже знаете..
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