В Новосибирске поймали предполагаемого участника разбойного нападения

Как пояснил потерпевший, 1 января в подъезде дома на улице Станционной его избили, а после отобрали у него сотовый телефон, норковую шапку и 1500 рублей.

На указанный адрес незамедлительно выехали оперативники и провели поквартирный обход домов. В результате сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Сейчас телефон, который подозреваемый после совершения преступления, подарил своей знакомой, изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».