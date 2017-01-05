На автодороге Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» при совершении допустил лобовое столкновение с автомобилем Geely, который двигался по встречной полосе.

В результате в столкновения погибла пассажирка отечественного автомобиля, женщина 1951 года рождения. Оба водителя и пассажир иномарки также получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.