В Уфимском районе проводится проверка по факту гибели ребенка от газа

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Башкортостан, предварительно установлено, что 4 января 2017 года двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание. Ребенок был обнаружен взрослыми и госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.