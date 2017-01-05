Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
10 обидных заблуждений о психологах
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
11:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфимском районе проводится проверка по факту гибели ребенка от газа

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Днем 4 января 2017 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о смерти в больнице в Уфимском районе малолетнего ребенка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Башкортостан, предварительно установлено, что 4 января 2017 года двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание. Ребенок был обнаружен взрослыми и госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, баллончики изъяты, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
Молодежная сборная России не смогла выйти в финал ЧМ по хоккею
Филиппины готовы к совместным военным учениям с РФ
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь