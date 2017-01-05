Перестрелка произошла в пиццерии Красноармейского района Волгограда: есть пострадавшие
Первого января 2017 года поздно вечером в пиццерии Красноармейского района произошла перестрелка. Об этом ВДТВ рассказал заместитель начальника
Первого января 2017 года поздно вечером в пиццерии Красноармейского района произошла перестрелка. Об этом ВДТВ рассказал заместитель начальника
В заведение общественного питания один из посетителей непристойно повел себя в отношении персонала. Гостя попросили извиниться и покинуть заведение. Через некоторое время мужчина вернулся в пиццерию с оружием, завязалась конфликтная ситуация. Подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Так, с огнестрельным ранением трахеи был госпитализирован один из сотрудников заведения. Стрелявший после инцидента покинул помещение и уехал.
В результате введенного плана «Перехват» он был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.