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11:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Перестрелка произошла в пиццерии Красноармейского района Волгограда: есть пострадавшие

Первого января 2017 года поздно вечером в пиццерии Красноармейского района произошла перестрелка. Об этом ВДТВ рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

В заведение общественного питания один из посетителей непристойно повел себя в отношении персонала. Гостя попросили извиниться и покинуть заведение. Через некоторое время мужчина вернулся в пиццерию с оружием, завязалась конфликтная ситуация. Подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Так, с огнестрельным ранением трахеи был госпитализирован один из сотрудников заведения. Стрелявший после инцидента покинул помещение и уехал.

В результате введенного плана «Перехват» он был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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