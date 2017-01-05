Пьяный новосибирец остановил драку стрельбой из травмата в воздух
Пьяный новосибирец остановил драку стрельбой из травмата в воздух, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пьяный новосибирец остановил драку стрельбой из травмата в воздух, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел вечером 4 января около
Через некоторое время носителя пистолета задержали на улице: документы на оружие у жителя Новосибирска оказались в полном порядке.