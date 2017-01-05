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12:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяный новосибирец остановил драку стрельбой из травмата в воздух

Пьяный новосибирец остановил драку стрельбой из травмата в воздух, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел вечером 4 января около Пожарно-спасательной части № 2. Две компании выясняли отношения на повышенных тонах. Начиналась драка. Случайный нетрезвый прохожий выстрелил в воздух из травматического пистолета, после этого конликт оказался исчерпан и люди разошлись.

Через некоторое время носителя пистолета задержали на улице: документы на оружие у жителя Новосибирска оказались в полном порядке.

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