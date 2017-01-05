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12:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе поймали грабителя вещей из автомобилей

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Уфимец пресек кражу вещей из своего автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, 45-летний житель Уфы перед сном решил проверить целостность автомобиля. Выйдя на улицу он увидел чужого за рулем своей машины. Хозяин автомобиля немедленно позвонил в полицию. На место происшествия прибыл ближайший экипаж патрульно-постовой службы. А тем временем в салоне машины незнакомец спокойно складывал в свой пакет все, что привлекло его внимание.

Полицейские доставили злоумышленника в отдел полиции. Им оказался 54-летний неоднократно судимый уфимец. Задержанный дал признательные показания.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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