В Уфе поймали грабителя вещей из автомобилей
УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Уфимец пресек кражу вещей из своего автомобиля.
УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Уфимец пресек кражу вещей из своего автомобиля.
Как сообщили в
Полицейские доставили злоумышленника в отдел полиции. Им оказался 54-летний неоднократно судимый уфимец. Задержанный дал признательные показания.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Решается вопрос об избрании меры пресечения.