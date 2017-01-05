Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
У американского бомбардировщика в полете отвалился двигатель
Как отмечали Новый год на Руси
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США
Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы КМ
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
12:22 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже иномарка на «зебре» сбила сразу двух человек: оба госпитализированы

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадали сразу два пешехода.

Так, авария случилась в среду, 4 января, примерно в 16.48, на проспекте Патриотов. Здесь, в районе дома № 28 автомашина Geely сбила сразу двух человек. Сообщается, что ДТП случилось непосредственно на пешеходном переходе — иномарка наехала на людей в тот момент, когда они переходили дорогу. В результате пострадали мужчина и женщина — оба получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах аварии, выясняя, каким образом водитель Geely смог сбить сразу двух человек, на какой скорости он ехал, и почему не заметил пешеходов. Также сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что перед пешеходными переходами положено снижать скорость во избежание наездов на людей, а также пропускать пешеходов, и лишь после этого продолжать движение. Особенно актуально это требование ПДД становится в условиях гололеда, поскольку на обледенелых дорогах тормозной путь автомобилей увеличивается, а следовательно, и возрастает риск аварий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже иномарка на «зебре» сбила сразу двух человек: оба госпитализированы
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Филиппины готовы к совместным военным учениям с РФ
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь