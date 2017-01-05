В Воронеже иномарка на «зебре» сбила сразу двух человек: оба госпитализированы

Так, авария случилась в среду, 4 января, примерно в 16.48, на проспекте Патриотов. Здесь, в районе дома № 28 автомашина Geely сбила сразу двух человек. Сообщается, что ДТП случилось непосредственно на пешеходном переходе — иномарка наехала на людей в тот момент, когда они переходили дорогу. В результате пострадали мужчина и женщина — оба получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах аварии, выясняя, каким образом водитель Geely смог сбить сразу двух человек, на какой скорости он ехал, и почему не заметил пешеходов. Также сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что перед пешеходными переходами положено снижать скорость во избежание наездов на людей, а также пропускать пешеходов, и лишь после этого продолжать движение. Особенно актуально это требование ПДД становится в условиях гололеда, поскольку на обледенелых дорогах тормозной путь автомобилей увеличивается, а следовательно, и возрастает риск аварий.