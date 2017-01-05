Первый самолет вылетел из калининградского аэропорта после ЧП с Airbus

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в 7.22 (8.22 мск).

«В 9.55 (10.55 мск) вылетел самолет из Калининграда в Москву (Шереметьево) с задержкой больше часа. Посадка завершилась еще на несколько рейсов на Москву и Санкт-Петербург. Принял “Храброво” уже около 20 самолетов, все прибывают с опозданием», — сообщили в аэропорту.