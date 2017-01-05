Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
Как построить доверительные отношения с врачом
Погибли трое российских чиновников
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США
Футболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован на четыре матча
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
11:35 (мск), источник: РИА Новости

Первый самолет вылетел из калининградского аэропорта после ЧП с Airbus

КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Первый самолет вылетел в Москву из калининградского аэропорта «Храброво» после возобновления его работы, прерванной почти на сутки из-за инцидента с аварийной посадкой самолета, который выкатился за пределы ВПП, сообщили РИА Новости в аэропорту.

Источник: РИА Новости

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в 7.22 (8.22 мск).

«В 9.55 (10.55 мск) вылетел самолет из Калининграда в Москву (Шереметьево) с задержкой больше часа. Посадка завершилась еще на несколько рейсов на Москву и Санкт-Петербург. Принял “Храброво” уже около 20 самолетов, все прибывают с опозданием», — сообщили в аэропорту.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Bloomberg: США приняли за «российские кибератаки» украинскую программу
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
Молодежная сборная России не смогла выйти в финал ЧМ по хоккею
Филиппины готовы к совместным военным учениям с РФ
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь