Первый самолет вылетел из калининградского аэропорта после ЧП с Airbus
КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Первый самолет вылетел в Москву из калининградского аэропорта «Храброво» после возобновления его работы, прерванной почти на сутки
КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Первый самолет вылетел в Москву из калининградского аэропорта «Храброво» после возобновления его работы, прерванной почти на сутки
В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы
Airbus удалось эвакуировать со
«В 9.55 (10.55 мск) вылетел самолет из Калининграда в Москву (Шереметьево) с задержкой больше часа. Посадка завершилась еще на несколько рейсов на Москву и