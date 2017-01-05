Сигнализация открытой пассажирской двери сработала в летевшем из Якутска самолете

«Экипаж воздушного судна после срабатывания сигнализации принял решение вернуться в аэропорт Якутск. Самолет после проверки вылетел к месту назначения в 15.05 по местному времени (09.05 мск)», — уточнили в аэропорту.

По предварительным данным, на борту самолета находилось более 50 человек. Для выяснения причин произошедшего в авиакомпании «Якутия» была создана специальная комиссия.

На данный момент ведутся авиационные расследования по двум вынужденным посадкам самолетов Bombardier Dash 8, принадлежащих авиакомпании «Якутия». Так, 22 декабря 2016 года у самолета Dash 8 Q300, выполнявшего рейс по маршруту Усть-Нера — Якутск, при заходе на посадку сработала индикация неисправности шасси. Самолет совершил благополучную посадку в штатном режиме. На борту находились 50 человек, включая экипаж, пострадавших не было.

30 декабря 2016 года самолет Bombardier Dash 8 Q400, выполнявший рейс по маршруту Якутск — Батагай, был вынужден возвратиться в аэропорт вылета. По предварительной информации, причиной вынужденной посадки стала индикация технических неполадок. На борту находились 66 человек, в том числе экипаж, пострадавших не было.