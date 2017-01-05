В Казани раскрыли серию краж аккумуляторов из грузовиков
Двоих 19-летних жителей Зеленодольского района подозревают в серии преступлений на территории Казани.
Двоих 19-летних жителей Зеленодольского района подозревают в серии преступлений на территории Казани.
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Одно из преступлений произошло 30 ноября прошлого года. Из машины, припаркованной вдоль дороги в
Когда оперативники провели обыски в квартирах подозреваемых, то обнаружили там похищенное имущество. Свою вину воры уже признали. Они действовали по однотипному сценарию — пока один смотрел, нет ли вокруг свидетелей, второй доставал аккумуляторы. Далее батареи они продавали на рынке. Общий ущерб владельцам большегрузов составляет более 50 тысяч рублей. Сейчас возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Между тем, полицейские рекомендуют автовладельцам оборудоваь отсек для аккумулятора запирающими механизмами.