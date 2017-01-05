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12:14 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани раскрыли серию краж аккумуляторов из грузовиков

Двоих 19-летних жителей Зеленодольского района подозревают в серии преступлений на территории Казани.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба УВД по Казани, полицейские установили причастность молодых людей к пяти кражам автомобильных аккумуляторов. Причем для промысла злоумышленники выбирали большегрузы.

Одно из преступлений произошло 30 ноября прошлого года. Из машины, припаркованной вдоль дороги в Ново-Савиновском районе, похитили две аккумуляторные батареи на сумму 18 тысяч рублей.

Когда оперативники провели обыски в квартирах подозреваемых, то обнаружили там похищенное имущество. Свою вину воры уже признали. Они действовали по однотипному сценарию — пока один смотрел, нет ли вокруг свидетелей, второй доставал аккумуляторы. Далее батареи они продавали на рынке. Общий ущерб владельцам большегрузов составляет более 50 тысяч рублей. Сейчас возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Между тем, полицейские рекомендуют автовладельцам оборудоваь отсек для аккумулятора запирающими механизмами.

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