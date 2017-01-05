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12:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

55-летний мужчина на «ВАЗе» протаранил магазин в Волгоградской области

Автомобиль врезался в магазин 4 январе в Еланском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около двух ночи 55-летний мужчина на машине «ВАЗ-21120» ехал по улице Советской. Он не выбрал безопасную скорость движения, хотя погодные условия требовали это. Так, мужчина не справился с управлением съехал на обочину и врезался в здание магазина.

В результате аварии водитель с множественными травмами был доставлен в больницу.

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