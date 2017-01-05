55-летний мужчина на «ВАЗе» протаранил магазин в Волгоградской области

Около двух ночи 55-летний мужчина на машине «ВАЗ-21120» ехал по улице Советской. Он не выбрал безопасную скорость движения, хотя погодные условия требовали это. Так, мужчина не справился с управлением съехал на обочину и врезался в здание магазина.

В результате аварии водитель с множественными травмами был доставлен в больницу.