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12:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ребенок упал с 9-метровой высоты и получил тяжелые травмы в доме культуры в Выксе Нижегородской области

Нижний Новгород. 5 января. НТА-Приволжье — Ребенок упал с 9-метровой высоты и получил тяжелые травмы в доме культуры в Выксе Нижегородской области.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в отделе МВД России по Выксе, несчастный случай произошел во время вечернего киносеанса.

Согласно информации, около 18:40 в ДК им. Лепсе девятиклассник забрался по пожарной лестнице под потолок дома культуры во время вечернего киносеанса. Школьник полез дальше — на подвесной потолок, но тот не выдержал и мальчик рухнул прямо на зрителей.

В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом таза и ушиб шейного отдела позвоночника и был срочно доставлен на скорой помощи в местную больницу. На данный момент ребенок проходит лечение.

Как отметили в ОМВД по Выксе, в ближайшее время сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области начнут проверку по данному факту.

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