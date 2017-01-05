Ребенок упал с 9-метровой высоты и получил тяжелые травмы в доме культуры в Выксе Нижегородской области
Нижний Новгород. 5 января.
Нижний Новгород. 5 января.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в отделе МВД России по Выксе, несчастный случай произошел во время вечернего киносеанса.
Согласно информации, около 18:40 в ДК им. Лепсе девятиклассник забрался по пожарной лестнице под потолок дома культуры во время вечернего киносеанса. Школьник полез дальше — на подвесной потолок, но тот не выдержал и мальчик рухнул прямо на зрителей.
В результате он получил закрытую
Как отметили в ОМВД по Выксе, в ближайшее время сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области начнут проверку по данному факту.