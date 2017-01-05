Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов

Стоимость манускриптов на «черном рынке» может достичь десятков миллионов долларов.

По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг. «Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны», — рассказал он.

В галерее сообщают, что уже обратились в СБУ и полицию.

Однако как пишет издание «Дивись.info» со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области, из галереи искусств в последние дни не поступало сообщений об исчезновении редких изданий.

Также сегодня запланирована пресс-конференция на эту тему.

Ранее пограничники Луцкого отряда на пункте пропуска «Ягодин» предотвратили попытку вывоза из Украины старинной книги «Земная жизнь пресвятой Богородицы».