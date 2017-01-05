В Киеве более 70 домов остаются без отопления и горячей воды
КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве
КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве
За прошедшие сутки удалось ликвидировать 42 повреждения, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 154 потребителей. В течение дня планируется подключение еще 74 потребителей.
«Оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании
Наибольшее количество аварийных работ (17) проводится в Печерском и Соломенском районах. В Святошинском и Шевченковском районах работы ведутся на 12 объектах.