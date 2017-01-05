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12:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве более 70 домов остаются без отопления и горячей воды

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве из-за повреждений и плановых ремонтов теплосетей без отопления и горячего водоснабжения остается 74 дома, сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

Источник: "РИА Новости" Украина

За прошедшие сутки удалось ликвидировать 42 повреждения, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 154 потребителей. В течение дня планируется подключение еще 74 потребителей.

«Оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги», — сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество аварийных работ (17) проводится в Печерском и Соломенском районах. В Святошинском и Шевченковском районах работы ведутся на 12 объектах.

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