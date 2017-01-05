Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
10 обидных заблуждений о психологах
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Канада вышла в финал МЧМ, Россия сыграет за бронзу со Швецией
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

В запертой квартире миасские спасатели нашли мёртвую пенсионерку

Сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда областной службы, вскрыв квартиру в жилом доме, обнаружили тело умершей женщины, сообщает u24.ru.

Родственники 69-летней пенсионерки обратились за помощью к специалистам вечером 4 января. Семья пришла навестить бабушку, но дверь им никто дома не открывал.

На место выехали спасатели и в присутствии полицейских вскрыли входную дверь в квартиру, где женщина была обнаружена уже мёртвой.

Тело передали родственникам.

Напомним, в октябре жительница Озерска обратилась к спасателям с просьбой вскрыть дверь квартиры, в которой жил ее родственник. Внутри находился 70-летний мужчина без признаков жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Россия сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь