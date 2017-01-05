В запертой квартире миасские спасатели нашли мёртвую пенсионерку
Сотрудники Миасского
Сотрудники Миасского
Родственники 69-летней пенсионерки обратились за помощью к специалистам вечером 4 января. Семья пришла навестить бабушку, но дверь им никто дома не открывал.
На место выехали спасатели и в присутствии полицейских вскрыли входную дверь в квартиру, где женщина была обнаружена уже мёртвой.
Тело передали родственникам.
Напомним, в октябре жительница Озерска обратилась к спасателям с просьбой вскрыть дверь квартиры, в которой жил ее родственник. Внутри находился 70-летний мужчина без признаков жизни.