В запертой квартире миасские спасатели нашли мёртвую пенсионерку

Родственники 69-летней пенсионерки обратились за помощью к специалистам вечером 4 января. Семья пришла навестить бабушку, но дверь им никто дома не открывал.

На место выехали спасатели и в присутствии полицейских вскрыли входную дверь в квартиру, где женщина была обнаружена уже мёртвой.

Тело передали родственникам.

Напомним, в октябре жительница Озерска обратилась к спасателям с просьбой вскрыть дверь квартиры, в которой жил ее родственник. Внутри находился 70-летний мужчина без признаков жизни.