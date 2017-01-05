Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе
Крупное ДТП произошло на Ярославском шоссе, передает телеканал «Москва 24».
Крупное ДТП произошло на Ярославском шоссе, передает телеканал «Москва 24».
Автомобили ВАЗ и Mazda столкнулись напротив дома 19 при движении в сторону области. В результате аварии два пассажира ВАЗа погибли на месте.
Водители автомобилей госпитализированы с тяжелыми травмами. Серьезные повреждения получили машины.
На месте аварии работают экстренные службы, движение немного затруднено.