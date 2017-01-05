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12:23 (мск), источник: m24.ru

Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

Крупное ДТП произошло на Ярославском шоссе, передает телеканал «Москва 24».

Автомобили ВАЗ и Mazda столкнулись напротив дома 19 при движении в сторону области. В результате аварии два пассажира ВАЗа погибли на месте.

Водители автомобилей госпитализированы с тяжелыми травмами. Серьезные повреждения получили машины.

На месте аварии работают экстренные службы, движение немного затруднено.

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