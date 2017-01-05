Спиртосодержащую продукцию продают незаконно на территории региона
Почти 2500 единиц спиртосодержащей непищевой продукции незаконно продавались на территории Нижегородской области.
Почти 2500 единиц спиртосодержащей непищевой продукции незаконно продавались на территории Нижегородской области.
Это выявила проверка регионального управления Роспотребнадзора. На сегодняшний день специалисты ведомства обошли более двухсот магазинов, аптек, торговых павильонов.
Запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней введен в Нижегородском регионе с 23 декабря.
Под запрет не попадают стеклоомывающие жидкости и парфюмерия. Причина ограничений — массовые отравления метанолом в Иркутской области, где жертвами концентрата «Боярышник» стали более 70 человек.