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12:40 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейский в Костанае регулярно брал взятки героином

Полицейского в Костанае обвиняют в содействии ОПГ, члены которой занимались наркоторговлей.

Источник: AP 2016

В суд поступило уголовное дело в отношении оперуполномоченного группы криминального розыска — 29-летнего лейтенанта полиции. По материалам дела, он в с 2011 по 2012 годы использовал своё служебное положение в корыстных целях. Членом ОПГ он не был, но знал о составе группы, её иерархии и способах сбыта наркотических средств.

«За регулярное вознаграждение в виде денег и героина в нарушение принятой присяги он умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление по оказанию преступного содействия руководителям и членам организованной группы в неоднократном незаконном сбыте в городе героина в особо крупном размере», — считает обвинитель.

Судебное разбирательство по делу состоится 10 января.

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