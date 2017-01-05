Полицейский в Костанае регулярно брал взятки героином

В суд поступило уголовное дело в отношении оперуполномоченного группы криминального розыска — 29-летнего лейтенанта полиции. По материалам дела, он в с 2011 по 2012 годы использовал своё служебное положение в корыстных целях. Членом ОПГ он не был, но знал о составе группы, её иерархии и способах сбыта наркотических средств.

«За регулярное вознаграждение в виде денег и героина в нарушение принятой присяги он умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление по оказанию преступного содействия руководителям и членам организованной группы в неоднократном незаконном сбыте в городе героина в особо крупном размере», — считает обвинитель.

Судебное разбирательство по делу состоится 10 января.