Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил 700 тысяч долларов

Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс» похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов, сообщает пресс-служба посольства.

Кроме того, за указанный период он похитил 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 доллара.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания в Астане. Досудебное расследование продолжается.