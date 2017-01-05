В Прикамье арестовали около 60 л спиртовых настоек и лосьонов

По данным на 3 января, ревизоры арестовали 568 единиц продукции объёмом 59,3 литра. Кроме знаменитого «Боярышника» под запрет попали также 95-процентный этиловый спирт и с десяток косметических лосьонов. Проверяющие по результатам рейдов возбудили около десяти административных дел.

Напомним, массовые проверки спиртосодержащих жидкостей начались в стране после того, как в Иркутске от отравления жидкостью для ванн «Боярышник» умерли более 70 человек.

С 26 декабря ввели временный запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией бытового назначения с содержанием этилового спирта свыше 25 процентов.

Первые проверки в Пермском крае нарушений торговлей подобными жидкостями не выявили. Но после того, как Роспотребнадзор открыл «горячую линию» о незаконности торговли подобной продукцией, контролирующие органы по сообщению граждан получили конкретные сведения о нарушениях запрета. Жители Прикамья до 8 января могут сообщить о фактах продажи спиртовых настоек и лосьонов по телефону 239−35−72. В будние дни они смогут это сделать по номеру 239−35−53.