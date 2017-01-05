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13:34 (мск), источник: Интерфакс

Власти Турции установили подозреваемого в совершении теракта в клубе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Подозреваемым в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, предположительно, является уйгур по национальности, сообщил турецкий вице-премьер Вейси Кайнак.

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В интервью местному изданию A Haber он заявил, что не исключено, что подозреваемый бежал за границу, однако его местоположение и связи в Турции установлены.

По словам вице-премьера, террорист действовал один, однако у него могли быть помощники.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, включая россиянку. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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