Подозреваемый в убийстве четырех человек задержан на Урале

Тела убитых были обнаружены в канун новогодних праздников в подвале сгоревшего дома в поселке Монетный.

Как выяснилось в ходе опроса местных жителей, в день трагедии в доме находился еще один человек, но куда он делся, никто не знал. Подозреваемого в массовом убийстве объявили в розыск, а фотографию направили дежурившим нарядам. 4 января 2017 года он был арестован сыщиками на территории Березовского.

— Подозреваемым оказался ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист 1970 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу «Паровоз». Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году, — рассказал корреспонденту «РГ» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как уточнили в ведомстве, компания, к которой он пришел в гости в канун праздников, не хотела, чтобы тот долго задерживался, считала его способным на воровство. По предварительным данным, это и стало причиной конфликта. Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес «Паровоз» воспринял, как руководство к незамедлительной расправе над обидчиками и схватился за топор. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тела убитых людей в яму, а дом поджог.

Задержанный свою вину полностью признал, в настоящее время он содержится под стражей. Первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как уточнили в ведомстве, по уголовному делу назначены и проводятся необходимые экспертизы (в том числе, судебные медицинские экспертизы тел погибших в целях установления давности и точной причины смерти, судебная генетическая и дактилоскопическая экспертизы).