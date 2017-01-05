Один погиб, трое ранены в автоаварии под Воронежем

ДТП произошло около 14:00 на 661 километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. Как установлено, 42-летний водитель ВАЗ-21 074, двигавшийся со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, на высокой скорости не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет.

В результате на месте погибла 67-летняя пассажирка. Водитель, а также два его пассажира — 47-летний мужчина и 37-летняя женщина — получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

За сутки 4 января на территории Воронежской области произошло 87 аварий, в них погиб один человек, 11 получили травмы. Выявлено и привлечено к административной ответственности 2386 участников дорожного движения. 26 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.