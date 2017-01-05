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14:19 (мск), источник: 112.ua

В Харьковской обл. суд посадил на 2,5 года мать, которая на две недели бросила детей

Чугуевский городской суд Харьковской области приговорил к 2,5 годам лишения свободы мать, которая на две недели бросила детей, в результате чего одного ребенка забрали в больницу, другого убил отец. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Источник: 112.ua

Трагедия произошла в поселке Эсхар в апреле прошлого года. Женщина после ссоры с мужем ушла из дома, оставив на него полуторагодичных дочерей-близнецов.

Около недели она не возвращалась и никоим образом не интересовалась судьбой своих детей, а отец пьянствовал. Напившись в очередной раз, он «успокоил» одну из дочерей, которая плакала, и лег спать. Утром малыш не проснулся. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал смерть ребенка.

Вторую девочку госпитализировали с многочисленными заболеваниями.

В октябре Чугуевский городской суд признал виновным отца в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Однако прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором и обратилась с жалобой в апелляционный суд с требованием назначить мужчине более суровое наказание. Сейчас апелляционная жалоба находится на рассмотрении суда.

По требованию прокуратуры пару лишили родительских прав. Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Как сообщалось ранее, в Одессе полиция задержала иностранца-рецидивиста, совершившего двойное убийство в новогоднюю ночь.

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