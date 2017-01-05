В Красноперекопске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж

Задержанный по подозрению в совершении преступлений — местный житель. В Красноперекопске он «обчищал», в основном, частные домовладения. Проникал в помещения, вскрывая входные замки и оконные рамы. Также подозреваемый признался в совершении тайного хищения имущества из помещения почтового отделения одного из сел Красноперекопского района. Мужчина похитил товар, предназначенный для продажи. На сумму около 8000 тысяч рублей, — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации — «кража, совершенная с проникновением в помещение». Подозреваемый может оказать за решёткой на срок до шести лет.