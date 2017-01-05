В Воронежской области неизвестные в масках попытались ограбить почту

Дежурный почтальон позвала на помощь, после чего грабители скрылись.

По данным собственного источника РИА «Воронеж», двое мужчин высокого роста ворвались в здание почтамта по улице Центральная, 1. Угрожая почтальону предметом, похожим на пистолет, они потребовали отдать им деньги. Женщина не растерялась и, прикрыв денежные купюры журналом, заявила грабителям, что денег нет, а затем стала громко звать на помощь. После того как неизвестные скрылись, почтальон вызвала полицейских. Правоохранители начали проверку по факту разбоя (ст. 162 УК РФ).