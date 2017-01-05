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16:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области неизвестные в масках попытались ограбить почту

В Лискинском районе двое неизвестных в масках попытались ограбить местное отделение почты в 12:40 среды, 4 января.

Источник: РИА "Воронеж"

Дежурный почтальон позвала на помощь, после чего грабители скрылись.

По данным собственного источника РИА «Воронеж», двое мужчин высокого роста ворвались в здание почтамта по улице Центральная, 1. Угрожая почтальону предметом, похожим на пистолет, они потребовали отдать им деньги. Женщина не растерялась и, прикрыв денежные купюры журналом, заявила грабителям, что денег нет, а затем стала громко звать на помощь. После того как неизвестные скрылись, почтальон вызвала полицейских. Правоохранители начали проверку по факту разбоя (ст. 162 УК РФ).

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