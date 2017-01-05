Меня никто на колени не поставит, даже прокуратура — «чёрный генерал» Аманбаев

Вину он категорически отрицает — для него «честь и достоинство превыше всего». Он заявил, что обвинительные показания в его адрес в суде были озвучены лишь потому, что в ИВС кого угодно заставят признаться в чём угодно.

«Вы, уважаемые господа государственные обвинители, никогда не были в следственном изоляторе, не были арестованы, не были задержаны. Но там вы признаетесь даже в том, что покушались на президента США и причастны к госперевороту в других государствах. Вы не знаете, что это такое, поэтому я с пониманием отношусь к показаниям и не осуждаю», — сказал Амирхан Аманбаев.

В ходе дачи показаний Аманбаев попросил учесть, что ему вменяют руководство преступным сообществом, в котором его, как он говорит, никто не знает.

«Я не последний человек был в Казахстане! Проходимцем, негодяем никогда не был. Не продавал ни честь, ни достоинство. Всегда служил закону и отечеству. Сегодня хотят меня топтать здесь, а как я должен реагировать на это? Правильно, я возмущаюсь!» — сказал Аманбаев.

Аманбаев также возмущается, что все отвернулись от него, от человека, который «полжизни отдал системе». «Мы все виноваты. Все в жизни что-то совершали. Уважаемый суд, я готов, если я виноват, я отсижу, хоть 10 лет, хоть 20 лет. Меня этим никто никогда не поставит на колени, даже прокуратура», — заявил в суде «чёрный генерал».

Подсудимый характеризует себя исключительно с положительной стороны, и не он один. «Четыре героя соцтруда Костаная пишут: работал в наших краях, работал прокурором Костанайской области, я даже служебную квартиру оставил, как служебную для следующих прокуроров. Я ни кусочка земли не взял! Работая прокурором Карагандинской области, оставил квартиру тоже. Никто об этом слово не скажет. Если бы я был подлецом, то никто не писал бы», — возмутился подсудимый.

Он верит, что восторжествует истина, и намерен бороться за это и с теми, кто творит настоящий произвол. «Народ всё знает. Истина всегда дороже. Когда-нибудь правда будет правдой. А то, что сегодня говорят, придумали, нарисовали — пусть будет на совести всех. Я тюрьмы не боюсь. Лишения свободы тоже. Для меня честь дороже. Я всё равно буду бороться, сколько бы это ни стоило. Теперь я буду бороться с теми, кто этот произвол творит», — заявил Аманбаев.

Аманбаев напомнил, что его «обоснованные доводы» ещё пригодятся последующим поколениям. И даже тех, кого в своё время обрекли на мучения, через десятилетия оправдали.

«После 37-го года многих реабилитировали и оправдывали, а потом расстреливали многих, кто причастен к этому. Даже наша казахстанская история: 86 год, всех мы признали алкашами, хулиганами. И что в результате? Все занимались, все руки грели, пачкали. А где все? Никого нет! Никого мы не знаем, кто занимался этим делом. Кто на истоке беспредела стоял. Зато те, кто принимал участие и вышел, сегодня национальные герои. Это всегда будет. Я не совершал, не делал, честь мундира для меня всегда была превыше всего», — заключил Аманбаев.

На скамье подсудимых по делу «чёрного генерала» 36 человек. Они обвиняются в совершённых с 2012 по 2014 годы преступлениях: лжепредпринимательстве, создании либо руководстве преступным сообществом, отмывании денег или имущества, добытых преступным путём, получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали «чёрным генералом», организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности — 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.