В Воронеже вода заливает подвалы домов и колодцы из-за прорыва водопровода

«Мне позвонили соседи в 7:43. Уже текло и начало затапливать некоторые дома. Звонили в “РВК-Воронеж”. Те приезжали, посмотрели, — рассказал о происшествии местный житель Константин. — По словам соседей, выяснили, что произошел прорыв магистрального водопровода, но приняли решение не рыть. Хотя прибыли с экскаватором. Объяснили это необходимостью согласования работ. Говорили, что им требуется уточнить, какие коммуникации проходят рядом. Также заявили, что в другом месте прорыв трубы большего диаметра. Обещали приехать вечером».

По словам жильцов, прорыв произошел около дома № 60 по улице Острогожской. Сейчас подтапливается 3−4 дома. Снег, говорят, сдерживает подтопление других, большая часть воды уходит по улице Херсонской.

«Судя по всему, вода под давлением пробивается на поверхность. Она начинает постепенно размывать канавку, пока та достаточно маленькая, — продолжает Константин. — Вода идет в дома к людям и в канализационные колодцы».

Жители сообщили о происшествии в ГО и ЧС Воронежа. Там обещали передать информацию в Водоканал. Вызывали представителей управы района. Те приезжали, посмотрели, что происходит.

«Сейчас не май за окном — все это на морозе застынет. И будет не очень приятно не только соседям, — сокрушается горожанин. — Там уже яма глубиной более 2 метров, ветка полностью уходит под воду в месте выхода воды».