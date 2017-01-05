Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Порошенко призвал граждан не повторять ошибок столетней давности
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
15:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже вода заливает подвалы домов и колодцы из-за прорыва водопровода

Утро четверга, 5 января, на улицах Острогожская и Херсонская, которые расположены в Ленинском районе Воронежа, началось с ЧП.

Источник: Новости Воронежа

«Мне позвонили соседи в 7:43. Уже текло и начало затапливать некоторые дома. Звонили в “РВК-Воронеж”. Те приезжали, посмотрели, — рассказал о происшествии местный житель Константин. — По словам соседей, выяснили, что произошел прорыв магистрального водопровода, но приняли решение не рыть. Хотя прибыли с экскаватором. Объяснили это необходимостью согласования работ. Говорили, что им требуется уточнить, какие коммуникации проходят рядом. Также заявили, что в другом месте прорыв трубы большего диаметра. Обещали приехать вечером».

По словам жильцов, прорыв произошел около дома № 60 по улице Острогожской. Сейчас подтапливается 3−4 дома. Снег, говорят, сдерживает подтопление других, большая часть воды уходит по улице Херсонской.

«Судя по всему, вода под давлением пробивается на поверхность. Она начинает постепенно размывать канавку, пока та достаточно маленькая, — продолжает Константин. — Вода идет в дома к людям и в канализационные колодцы».

Жители сообщили о происшествии в ГО и ЧС Воронежа. Там обещали передать информацию в Водоканал. Вызывали представителей управы района. Те приезжали, посмотрели, что происходит.

«Сейчас не май за окном — все это на морозе застынет. И будет не очень приятно не только соседям, — сокрушается горожанин. — Там уже яма глубиной более 2 метров, ветка полностью уходит под воду в месте выхода воды».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже вода заливает подвалы домов и колодцы из-за прорыва водопровода
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь