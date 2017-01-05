Белорусский пассажирский автобус попал в аварию в Польше

Рейс по маршруту Прага — Минск осуществлял белорусский перевозчик. Автобус столкнулся с фурой 4 января недалеко от границы с Чехией. Повреждена передняя часть автобуса.

Сведений о пострадавших нет, автобус эвакуировали польские дорожные службы. Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в компании-перевозчике, на данный момент все пассажиры находятся по дороге в Гродно.