Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На продажу выставили дом в виде новогодней елки
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
СМИ: Адель тайно вышла замуж
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России
Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы КМ
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
15:01 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Жлобинском районе милиционеры нашли украденное авто в стоге сена

Курьезная кража произошла в Жлобинском районе. Жители деревни Прибудок заглохли на сельской дороге. Заклинило коробку передач в девятке. 24-летний водитель и его пассажир решили бросить автомобиль в полях и залить проблему спиртным.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На этом злоключения водителя не закончились, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич:

— Его задержали сотрудники милиции. Они разыскивали сельчанина за мелкое хулиганство, совершенное ранее. В районном отделе милиции хулиган отбыл сутки административного ареста. Когда вернулся за автомобилем — девятка исчезла.

Пришлось милиционерам прийти на помощь вчерашнему клиенту. На месте пропажи обнаружили следы волочения в сторону ближайшей деревни. Во дворе одного из домов увидели свежеуложенную копну соломы. Ткнули вилами — скрежет металла. Нашелся ВАЗ. Хозяин дома, правда, такой находке удивился. В итоге оказалось, что виноват его племянник с другом. Они ехали ночью и чуть не врезались в брошенное авто. Решили проучить владельца девятки и спрятали ее в солому. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь