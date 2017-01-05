В Жлобинском районе милиционеры нашли украденное авто в стоге сена

На этом злоключения водителя не закончились, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич:

— Его задержали сотрудники милиции. Они разыскивали сельчанина за мелкое хулиганство, совершенное ранее. В районном отделе милиции хулиган отбыл сутки административного ареста. Когда вернулся за автомобилем — девятка исчезла.

Пришлось милиционерам прийти на помощь вчерашнему клиенту. На месте пропажи обнаружили следы волочения в сторону ближайшей деревни. Во дворе одного из домов увидели свежеуложенную копну соломы. Ткнули вилами — скрежет металла. Нашелся ВАЗ. Хозяин дома, правда, такой находке удивился. В итоге оказалось, что виноват его племянник с другом. Они ехали ночью и чуть не врезались в брошенное авто. Решили проучить владельца девятки и спрятали ее в солому. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту кражи.