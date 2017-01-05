В Уфе сгорел автомобиль, в котором находились мать с малолетним ребенком

Как сообщают очевидцы, огонь начал распространяться изнутри салона.

На пульт МЧС сообщение о происшествии поступило в 13:49 по уфимскому времени. Машина была припаркована около дома № 13.

В момент возгорания внутри автомобиля находилась мать с малолетним ребенком.

По счастливой случайности никто не пострадал, пассажиры вовремя успели выбежать из огненного плена.