В Уфе сгорел автомобиль, в котором находились мать с малолетним ребенком
В Уфе 4 января прямо посреди города на улице Вологодской загорелся автомобиль.
В Уфе 4 января прямо посреди города на улице Вологодской загорелся автомобиль.
Как сообщают очевидцы, огонь начал распространяться изнутри салона.
На пульт МЧС сообщение о происшествии поступило в 13:49 по уфимскому времени. Машина была припаркована около дома № 13.
В момент возгорания внутри автомобиля находилась мать с малолетним ребенком.
По счастливой случайности никто не пострадал, пассажиры вовремя успели выбежать из огненного плена.