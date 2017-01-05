Жительница Новороссийска продавала контрафактный алкоголь

Женщина продавала с багажника своего автомобиля контрафактный алкоголь. Предъявить документы на продукцию нарушительница правопорядка не смогла. У нее изъяли 135 пластиковых бутылок, объем каждой из них составил полтора литра.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Жительнице города-героя придется заплатить штраф, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.