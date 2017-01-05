Жительница Новороссийска продавала контрафактный алкоголь
В Новороссийске в ходе рейда задержали 31-летнюю местную жительницу.
В Новороссийске в ходе рейда задержали 31-летнюю местную жительницу.
Женщина продавала с багажника своего автомобиля контрафактный алкоголь. Предъявить документы на продукцию нарушительница правопорядка не смогла. У нее изъяли 135 пластиковых бутылок, объем каждой из них составил полтора литра.
В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Жительнице