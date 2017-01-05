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16:42 (мск), источник: Вести - Калининград

Во время поездки калининградских школьников на новогодние праздники в Москву один из подростков попал в больницу

В Москве госпитализирован ребенок из Калининградской области.

Четырнадцатилетний школьник попал в больницу с признаками ОРВИ, у него поднялась температура. Об этом калининградским «Вестям» рассказал сотрудник регионального министерства образования Анатолий Петров.

Известно, что госпитализированный подросток живёт и учится в Черняховске. Он приехал в столицу на новогодние каникулы в рамках проекта, который для детей из регионов реализует столичное правительство. Всего в поездке участвуют девять школьников. Остальные ребята сейчас находятся под наблюдением медиков. Стоит отметить, что в поездке их сопровождает врач из Калининграда. О случившемся уже известно в региональном управлении Роспотребнадзора.

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