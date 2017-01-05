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17:14 (мск), источник: АиФ Калининград

Оборудование для ремонта выкатившегося A321 везут в Калининград из Польши

Авиакомпания «Аэрофлот» заказала в Польше специальное оборудование для ремонтных работ на самолете А321, который 3 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы калининградского аэропорта «Храброво», сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

По мнению чиновника, воздушное судно в настоящий момент не подлежит транспортировке. «Я так понимаю, что один из перронов, которые мы предоставили, он будет занят надолго, потому что транспортировать совершенно сейчас невозможно. Я думаю, что ремонтировать его будут в Калининградской области», — сказал Алиханов.

3 декабря аэропорт «Храброво» закрывали из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета А321 «Аэрофлота». Воздушное судно выполняло рейс Москва — Калининград. 20 рейсов из Москвы и Петербурга в Калининград были задержаны 4 января. Отменен рейс из Минска.

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