Оборудование для ремонта выкатившегося A321 везут в Калининград из Польши
Авиакомпания «Аэрофлот» заказала в Польше специальное оборудование для ремонтных работ на самолете А321, который 3 декабря выкатился за пределы
Авиакомпания «Аэрофлот» заказала в Польше специальное оборудование для ремонтных работ на самолете А321, который 3 декабря выкатился за пределы
По мнению чиновника, воздушное судно в настоящий момент не подлежит транспортировке. «Я так понимаю, что один из перронов, которые мы предоставили, он будет занят надолго, потому что транспортировать совершенно сейчас невозможно. Я думаю, что ремонтировать его будут в Калининградской области», — сказал Алиханов.
3 декабря аэропорт «Храброво» закрывали