Минчанка прятала наркотики в костыле
Жительница Минска хранила наркотики в костыле. Она ковыляла по улице Каховской, опираясь на него, когда сотрудники наркоконтроля задержали ее.
Жительница Минска хранила наркотики в костыле. Она ковыляла по улице Каховской, опираясь на него, когда сотрудники наркоконтроля задержали ее.
У 32-летней подозреваемой действительно были проблемы со здоровьем. Прибегла к помощи костыля
Официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная рассказала, что минчанка нигде не работала и ранее неоднократно была судима за незаконный оборот наркотиков: задержали ее прямо на улице. Она шла, опираясь на свой костыль. Милиционеры отвезли ее в РУВД. Провели личный досмотр и обнаружили 0,7 грамма психотропа
Сейчас проверяют причастность задержанной к сбыту наркотиков. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.