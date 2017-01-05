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15:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минчанка прятала наркотики в костыле

Жительница Минска хранила наркотики в костыле. Она ковыляла по улице Каховской, опираясь на него, когда сотрудники наркоконтроля задержали ее.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

У 32-летней подозреваемой действительно были проблемы со здоровьем. Прибегла к помощи костыля из-за повреждения бедра. Видимо, решила сделать инструмент еще и тайником. В нем находился полиэтиленовый пакетик с белым порошком. Эксперт установил, что это опасное психотропное вещество.

Официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная рассказала, что минчанка нигде не работала и ранее неоднократно была судима за незаконный оборот наркотиков: задержали ее прямо на улице. Она шла, опираясь на свой костыль. Милиционеры отвезли ее в РУВД. Провели личный досмотр и обнаружили 0,7 грамма психотропа альфа-PVP. Положила его туда, сняв насадку с ручки костыля.

Сейчас проверяют причастность задержанной к сбыту наркотиков. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.

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