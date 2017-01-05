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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Спецоборудование для ремонта A-320 прибудет в Калининград из Польши

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Спецоборудование для ремонта самолета Airbus A-320, который выкатился за пределы ВПП в ночь на среду в аэропорту «Храброво» в Калининграде, прибудет из Польши, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора области Антон Алиханов.

Источник: РИА Новости

«Он (самолет — ред.) на одной из стоянок. Сейчас коллеги из компании “Аэрофлот” везут специальное оборудование, которое из Варшавы сейчас двигается в направлении Калининградской области, и уже они будут принимать решение относительно того, где его ремонтировать», — сказал Алиханов.

«Но я так понимаю, что один из перронов, которые мы предоставили, будет занят надолго, потому что транспортировать самолет совершенно сейчас невозможно, и я думаю, что ремонтировать они его будут здесь, в Калининградской области», — добавил он.

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 07.22 (08.22 мск).

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